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Андрей Бочкарев: На столичных стройплощадках усиливают контроль за соблюдением требований охраны труда

Араз Салехов
Город
Андрей Бочкарев: На столичных стройплощадках усиливают контроль за соблюдением требований охраны труда
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

В столице собираются усилить контроль, связанный с выявлением нарушений требований охраны труда на строительных площадках. Об этом в четверг, 28 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— В Москве принимаются меры по усилению контроля за соблюдением требований охраны труда на стройплощадках. Инспекторы Мосгосстройнадзора будут контролировать выполнение проектных решений по охране труда на каждой выездной проверке объектов капитального строительства, — рассказал он.

Заммэра добавил, что в ходе проверки специалисты выявляют уровень безопасности, который был организован на стройке.

В частности, они изучают подъездные пути и дороги на самой стройплощадке, оценивают организацию рабочих мест, правильное складирование материалов, электробезопасность, защитные ограждения в местах прохода людей и многое другое, говорится в релизе.

Помимо этого, Андрей Бочкарев рассказал, что строительство Национального космического центра (НКЦ) России на западе столицы происходит с применением современных материалов и технологий.

По его словам, внедрение подобных инноваций увеличивает уровень безопасности на строительном объекте.

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