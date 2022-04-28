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Рафик Загрутдинов рассказал о вводе в эксплуатацию трех жилых корпусов по реновации в Капотне

Араз Салехов

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Рафик Загрутдинов рассказал о вводе в эксплуатацию трех жилых корпусов по реновации в Капотне
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Россия, Москва, район Капотня, 1-й квартал, вл8 Карта всех событий

В Юго-Восточном административном округе Москвы объявили о готовности для ввода в эксплуатацию трех жилых корпусов, возведенных по программе реновации. Об этом в четверг, 28 апреля, сообщил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

— Первые жилые корпуса для переселения по программе реновации введут в эксплуатацию в этом году в районе Капотня, 1-й квартал, владение 8. В настоящее время завершаются монолитные работы, ведется монтаж кровли и устройство внутренних и внешних перегородок, — рассказал он.

Глава столичного департамента добавил, что три корпуса будут переменной этажности с подземной автостоянкой. В общей сложности здесь предусмотрено 320 квартир (однокомнатных — 135, двухкомнатных — 159, трехкомнатных — 26), говорится в релизе.

Помимо этого, Загрутдинов рассказал, что жилой дом на 140 квартир введут в эксплуатацию в столичном районе Дмитровский по программе реновации. Сама новостройка расположена по адресу улица Клязьминская, владение 28а.

Также стало известно, что с начала 2022 года в эксплуатацию ввели 11 жилых домов по программе реновации, в них смогут заселиться более четырех тысяч москвичей.

Новые дома расположены в Южном, Новомосковском, Северо-Западном, Западном, Юго-Восточном и Северном административных округах столицы.

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