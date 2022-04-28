Собянин поздравил московских спортсменов, завоевавших медали пекинской Олимпиады

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Мэр Москвы Сергей Собянин лично вручил награды с денежными сертификатами московским чемпионам и призерам Олимпийских игр 2022 года в Пекине, а также их тренерам. Об этом в четверг, 28 апреля, сообщает агентство городских новостей «Москва».

— Блестящий результат у московской команды — у сборной из Москвы 13 медалей...Хочу от имени москвичей сказать вам огромное спасибо за то, что вы отстояли честь Москвы и нашей страны, выступили достойно. Спасибо вам огромное. Поздравляю, — заявил глава города.

При этом он отметил, что российской сборной на Играх удалось занять второе место в мире по общему количеству, опередив Китай и Соединенные Штаты. По его словам, это блестящий результат отечественных атлетов.

В заключении мэр отметил, что в городе продолжат развивать спорт, несмотря на нынешние сложности, сообщает агентство.

Помимо этого, Сергей Собянин рассказал об участии москвичей в финалах Всероссийской олимпиады школьников.

По его словам, 16 учеников из столицы стали победителями на олимпиаде по русскому языку. В общей сложности у школьников Москвы насчитывается 93 диплома.

Также стало известно, что глава города принял участие в совете по развитию физической культуры и спорта. В ходе встречи правительство обсуждало планы по развитию спортивной отрасли в стране.