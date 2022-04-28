Суд обязал «Радио Свобода»* выплатить штраф за неудаление фейков
Мировой суд в Москве оштрафовал радиостанцию «Свобода»* (признана в РФ СМИ иноагентом) на 800 тысяч рублей за отказ удалить информацию, распространение которой запрещено российским законодательством, в том числе фейков о спецоперации на Украине. Об этом в четверг, 28 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда.
Постановлением мирового судьи ООО «Радио Свободная Европа / Радио Свобода»* признано виновным за неудаление запрещенного в России контента.
Компании назначен административный штраф в размере 800 тысяч рублей.
До этого сообщалось, что Таганский суд оштрафовал Twitter на шесть миллионов рублей за неудаление фейков.
Google оштрафовали на 11 миллионов рублей тоже по двум административным протоколам — за распространение фейков и неудаление роликов с интернет-площадок.
*«Радио Свобода» — СМИ признано иноагентом в РФ.