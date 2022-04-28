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Суд обязал «Радио Свобода»* выплатить штраф за неудаление фейков

Елена Самойлова
Происшествия
Суд обязал «Радио Свобода»* выплатить штраф за неудаление фейков
Фото: пресс-служба суда

Мировой суд в Москве оштрафовал радиостанцию «Свобода»* (признана в РФ СМИ иноагентом) на 800 тысяч рублей за отказ удалить информацию, распространение которой запрещено российским законодательством, в том числе фейков о спецоперации на Украине. Об этом в четверг, 28 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда.

Постановлением мирового судьи ООО «Радио Свободная Европа / Радио Свобода»* признано виновным за неудаление запрещенного в России контента.

Компании назначен административный штраф в размере 800 тысяч рублей.

До этого сообщалось, что Таганский суд оштрафовал Twitter на шесть миллионов рублей за неудаление фейков.

Google оштрафовали на 11 миллионов рублей тоже по двум административным протоколам — за распространение фейков и неудаление роликов с интернет-площадок.

*«Радио Свобода» — СМИ признано иноагентом в РФ.

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