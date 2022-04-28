Рэпер Мот заявил, что больше не хочет ассоциироваться с хип-хопом

Фото: vk/motmusic

Известный музыкант и рэпер Мот заявил, что больше не хочет, чтобы его ассоциировали с хип-хопом. Об этом исполнитель сообщил в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» перед объявлением номинантов премии RU.TV.

— Я очень жду встречи со своими коллегами, давно не виделись. Я больше не хочу ассоциироваться с хип-хопом. И вообще считаю, что музыка делится на хорошую и плохую, в остальном это один источник, — сказал рэпер.

Кроме того, исполнитель сообщил о намерении в этом году выпустить танцевальную песню.

— Пока не удается записать что-то веселое, к сожалению, — добавил Мот.

Он также отметил, что главными ценностями в его жизни являются семья, честность и прозрачность в шоу-бизнесе.

А рэпер Птаха недавно рассказал о своих отношениях с дочерью Николь. Музыкант впервые стал отцом, когда ему исполнилось 18 лет, и, по его словам, многое в воспитании детей он начал понимать только сейчас. Его 22-летняя Николь приняла участие в проекте «Пацанки», где поделилась своими воспоминаниями из детства. Одно из них связано с тем, как отец бил ее головой о лифт, но у рэпера есть своя версия конфликта