Фонтаны на ВДНХ торжественно включат 29 апреля

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Запуск фонтанов состоится на ВДНХ 29 апреля в 11:00. Об этом рассказал глава пресс-службы парка Александр Жестков.

По его словам, в момент запуска фонтанов на ВДНХ включат музыку композитора Дмитрия Шостаковича. Также в течение дня москвичи услышат произведения Петра Чайковского, Давида Тухманова и Родиона Щедрина, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого стало известно, что специалисты капитально отремонтируют фонтанный комплекс рядом со зданием Большого Московского цирка на проспекте Вернадского. Об этом в четверг, 28 апреля, сообщили в пресс-службе Комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза). В рамках проекта капремонта рабочие приведут в порядок облицовку фонтана, заменят гидроизоляцию и покрытие дна чаши, отремонтируют шов фонтанного комплекса, а также проведут комплексное устройство поверхности дна и террас декоративного покрытия.

27 апреля сообщалось, что тематические экскурсии, посвященные дорогам и фонтанам, запустят в музее городского хозяйства Москвы на ВДНХ.