Стало известно, когда в Московский регион снова придет теплая погода

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Теплая погода придет в столичный регион в начале мая. Об этом в четверг, 28 апреля, сообщили на сайте «Метеовести».

По данным синоптиков, в настоящее время на погоду в Москве и области влияет холодный фронт.

Уточняется, что иней может образовываться на траве в Московском регионе вплоть до 30 апреля. В этот период температура воздуха будет холоднее нормы. Так, например, 28 апреля в Москве ожидаются небольшие осадки, во второй половине дня столбики термометров могут достигать плюс 9 градусов.

В пятницу, 29 апреля, в регионе станет теплее, однако уже к выходным в Центральную Россию придет очередной холодный циклон.

Прохладная погода ожидается 1 мая в Москве, а в ночные часы температура может опуститься до минус одного градуса. Об этом в среду, 27 апреля, сообщила главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова. Также она добавила, что в субботу, 30 апреля, ожидается плюс 8–10 градусов днем, а 1 мая — плюс 10–12 градусов. При этом 2 и 3 мая в Москве увеличится количество облаков. Так, днем, возможно, будет небольшой дождь, но температура повысится до плюс 15 градусов, а ночью — до плюс 7 градусов.