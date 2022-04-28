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Большой Летний Бал состоится в Гостином дворе 25 июня

Полина Долганова
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Большой Летний Бал состоится в Гостином дворе 25 июня
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Большой Летний Бал состоится в Гостином дворе 25 июня текущего года. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе департамента средств массовой информации и рекламы столицы.

В 2022 году бал пройдет в «венском» стиле. Мероприятие будет посвящено 230-летию со дня рождения композитора Джоаккино Россини.

Развлекать гостей бала будут российские и иностранные оперные певцы. Бенефициарами события в 2022 году являются фонды «Линия жизни» и «ДаунсайдАп».

До этого сообщалось, что на майских праздниках в кинотеатрах пройдут показы новинок российского кинематографа. В государственных театрах представят почти семьдесят спектаклей. В музеях области запланировано более пятидесяти мероприятий. Концертные программы также пройдут в культурно-досуговых учреждениях.

В минувшие выходные были объявлены лауреаты Международной профессиональной музыкальной Премии BraVo-2022. Обладателями золотых скрипичных ключей стали представители классической сцены из более чем десяти стран Евразийского континента.

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