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Водитель автобуса сбил пятилетнего ребенка на «зебре»

Елена Самойлова
Происшествия
Водитель автобуса сбил пятилетнего ребенка на «зебре»
Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва
Россия, Московская область, Лобня, улица Ленина Карта всех событий

В Лобне водитель автобуса сбил пятилетнего ребенка на «зебре». Об этом в четверг, 28 апреля, «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, инцидент произошел у одного из жилых домов на улице Ленина. Водитель за рулем автобуса МАЗ наехал на мальчика 2017 года рождения, который вместе с матерью пересекал проезжую часть по «зебре».

В результате аварии ребенку потребовалась помощь медиков. Его госпитализировали. Мать малыша не пострадала.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

До этого сообщалось, что пьяный мужчина угнал автомобиль и сбил пешеходов в Перми. Момент ДТП попал на видео.

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