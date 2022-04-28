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Собянин вручил премии призерам и чемпионам зимней Олимпиады в Пекине

Полина Долганова
Город
Собянин вручил премии призерам и чемпионам зимней Олимпиады в Пекине
Фото: Сайт Сергея Собянина

Мэр Москвы Сергей Собянин вручил премии спортсменам из столицы, которые завоевали медали на зимней Олимпиаде в Пекине. Об этом глава города сообщил в четверг, 28 апреля, на своей странице в Telegram.

Он отметил, что всего российская сборная привезла из Китая 32 медали, 13 из которых достались спортсменам из Москвы.

Сергей Собянин также поблагодарил медалистов и их тренеров за испытанное чувство гордости и радостные эмоции.

— Вы боролись самоотверженно, до конца, вложили все свои силы, энергию, а мы за вас очень переживали и болели, — написал мэр.

Также Собянин отметил, что российской сборной на Играх удалось занять второе место в мире по общему количеству медалей, опередив Китай и Соединенные Штаты. По его словам, это блестящий результат отечественных атлетов. Он также добавил, что в Москве продолжат развивать спорт, несмотря на нынешние сложности.

Количество москвичей, которые ведут здоровый образ жизни и увлекаются спортом, каждый год увеличивается. Растет спрос на занятия в бассейнах, залах, многофункциональных комплексах, на площадках. Это особенно заметно проявилось во время пандемии. По данным ВЦИОМа, сегодня более половины горожан занимаются физкультурой. О том, какие новые возможности для спорта появятся в этом году у жителей столицы, рассказывает «Вечерняя Москва».

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