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Врач рассказал, какие заболевания можно диагностировать по походке

Лейла Алиева
Общество
Врач рассказал, какие заболевания можно диагностировать по походке
Фото: pexels.com/cottonbro

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о том, какие заболевания можно определить по походке.

По его словам, если при нормальном темпе ходьбы человек от боли в ногах прихрамывает и вынужден периодически останавливаться и отдыхать, то, возможно, у него атеросклероз — опасное заболевание сосудов ног. Без правильного лечения оно может привести даже к ампутации.

— Шаркающая походка может свидетельствовать о проблемах в позвоночнике и центральной нервной системе, а мелкие шажки — о проблемах в коленях или бедрах, а иногда и о болезни Паркинсона, — рассказал Мясников.

Кроме того, если человек подволакивает ногу, то, возможно, он перенес инсульт, а походка на полусогнутых колесом ногах говорит об остеоартрите, пишет Пятый канал.

24 апреля Мясников объяснил, о чем сигнализирует опухание рук и ног. По его словам, опухание конечностей может указывать на появление тромбоза. Он объяснил, что любой тромб таит в себе смертельную опасность. Кровяной сгусток может образоваться в глубоких или поверхностных венах.

До этого врач-невролог Галина Чудинская объяснила, как распознать ранние симптомы болезни Паркинсона, кто ей наиболее подвержен и какие методы лечения есть в современной медицине. По словам медика, данное заболевание зачастую начинается у пациентов старше пятидесяти лет.

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