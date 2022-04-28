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ПЦР-тесты, QR-коды и справки: какие ковидные ограничения действуют в регионах России

Игорь Синельников

Сюжеты: 

Ситуация с коронавирусом Вакцинация от коронавируса Эксклюзивы ВМ
Общество
Какие ковидные ограничения действуют в регионах России
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

В России заметно снизилась заболеваемость коронавирусной инфекцией. Однако некоторые противокоронавирусные меры в ряде регионов все еще действуют. «Вечерняя Москва» собрала список основных ограничений, которые стоит учесть при поездках по стране.

Во многих регионах при заселении в гостиницу нужен ПЦР-тест, справка о перенесенном заболевании или сертификат о вакцинации. Подобные ограничения действуют в Адыгее, Бурятии, Дагестане, Тыве, Кабардино-Балкарии, Калмыкии, Коми, Мордовии, Хакасии, Хабаровском крае, а также в Белгородской, Воронежской, Иркутской, Курской, Новгородской, Новосибирской, Смоленской, Тамбовской, Ульяновской, Курганской и Курской областях. Требования могут незначительно отличаться в зависимости от региона.

Санатории в некоторых регионах также предъявляют требования к гостям: для заселения может понадобиться справка об эпидокружении или документ, подтверждающий вакцинацию. Изучить необходимость этого нужно тем, кто планирует заселяться в санатории Алтайского и Ставропольского краев, Республики Бурятия, Еврейской автономной области, Кабардино-Балкарии, а также Амурской, Иркутской, Курской, Новгородской, Новосибирской, Тамбовской, Тюменской и Челябинской областей.

Часть регионов сохранили требование о наличии QR-кодов для посещения общественных мест: Башкортостан, Кабардино-Балкария, Удмуртия, Ханты-Мансийский автономный округ, Курганская, Ленинградская, Мурманская, Орловская и Тамбовская области. В каждом регионе определен список мест, в которые не пустят без подтверждения защиты от коронавируса: так, в Ленинградской области это кино, театры, цирки и бассейны, а в Тамбовской области в список таких мест помимо прочего попали кафе и рестораны.

До наступления осени в России не стоит ждать серьезных вспышек коронавирусной инфекции: летом ситуация может быть нестабильной, однако до полноценных волн дело не дойдет. Более серьезный рост заболеваемости возможен во второй половине сентября. Таким прогнозом в разговоре с «Вечерней Москвой» поделился иммунолог Николай Крючков.

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