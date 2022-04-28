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Эксперт рассказал, когда в России подешевеет продовольственная корзина

Елизавета Короткова
Александр Афонин

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Эксперт рассказал, когда в России подешевеет продовольственная корзина
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Составляющие «борщевого набора» в июне станут дешевле на пять-десять процентов. Об этом в беседе с «ВМ» рассказал исполнительный директор Руспродсоюза Дмитрий Востриков.

— Традиционная сезонная просадка цен отразится на продовольственной корзине. Летом мы всегда обеспечены продуктами с полей. Зимой фрукты, овощи, в том числе и «борщевой набор», растут в цене в пять-десять раз, но скоро произойдет примерно такое же падение цен, — сказал он.

Востриков добавил, что Росстат летом периодически фиксирует дефляцию продовольствия. По словам эксперта, это связано с дачным сезоном. Люди ходят реже в магазины. За счет стабильного предложения цены дополнительно снижаются.

Директор Руспродсоюза отметил, что в дальнейшем стоит ожидать снижения цен на овощи, фрукты и ягоды.

А руководитель аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов дал прогноз по ценам на бензин в России. По его словам, из-за переизбытка топлива в России независимые заправочные станции уже начинают привлекать автовладельцев более низкими ценами, а крупные сетевые заправки в ближайшем будущем начнут бороться за клиентов с помощью различных скидок и акций. Независимые заправки уже начинают снижать цены, отметил Баженов.

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