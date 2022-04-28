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Появилось видео проезда военной техники по Москве перед репетицией парада Победы

Лейла Алиева
Город
Появилось видео проезда военной техники по Москве перед репетицией парада Победы
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Военная техника проехала по улицам Москвы перед началом репетиции парада Победы на Красной площади в четверг, 28 апреля. Горожане сняли колонны армейского транспорта на видео.

Видео: Агентство городских новостей «Москва»

Ночные тренировки парада Победы пройдут в Москве на Красной площади 28 апреля и 4 мая, генеральная репетиция назначена на 7 мая. Командовать парадом будет главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков.

21 апреля специалисты проверили техническое состояние сооружений, которые находятся на пути следования военной техники на парад Победы в Москве. Специалисты тщательно проверили Карамышевский, Большой Москворецкий, Большой Каменный и Крылатский мосты, а также Можайский путепровод.

На полигоне Алабино в Московской области в понедельник, 18 апреля, прошла репетиция парада Победы. В Министерстве обороны также добавили, что в репетиции принимали участие 33 парадных расчета пешей колонны. Механизированная колонна включала в себя автомобили «Тайфун», машины пехоты БМП-2, БМП-3, танки Т-72Б3М, Т-90М «Прорыв» и другую технику. Во время тренировки были задействованы 15 вертолетов и 62 самолета.

6 апреля в Кремле подтвердили проведение парада Победы 9 мая. На официальном сайте Кремля уже появилась возможность аккредитации журналистов для освещения генеральной репетиции военного парада и самого парада Победы.

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