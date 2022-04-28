Первая ночная репетиция парада Победы началась в Москве

Фото: Минобороны РФ

Первая ночная репетиция пеших парадных расчетов и механизированной колонны военного парада, посвященного 77-летию Победы в Великой Отечественной войне, стартовала в столице поздно вечером в четверг, 28 апреля.

В тренировке принимают участие 33 парадных расчета, общая численность которых составляет более 10 тысяч военнослужащих. Среди них — офицеры, сержанты и солдаты соединений и воинских частей Западного военного округа, а также воспитанники Суворовских военных и Нахимовского училищ.

Кроме того, привлечены участники Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» и представители других силовых ведомств и Всероссийского казачьего общества. А в составе механизированной колонны принимает участие 131 образец военной техники, передает телеканал «Москва 24».

До этого появилось видео проезда военной техники по Москве перед репетицией парада Победы.

В связи с репетициями в Центральном административном округе столицы временно перекроют несколько улиц. Водители не смогут проехать по Большому Каменному мосту, улицам Серафимовича, Моховой, Воздвиженке, Большой Садовой, Таганской площади и Проектируемому проезду № 3502. Кроме того, с 27 по 29 апреля и с 3 по 9 мая там нельзя будет припарковаться.