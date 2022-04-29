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Посол США в России заявил о «ядерном шантаже» со стороны Сергея Лаврова

Егор Провоторов
В мире
Посол США в России заявил о «ядерном шантаже» со стороны Сергея Лаврова
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Посол Соединенных Штатов в России Джон Салливан назвал «ядерным шантажом» заявления министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о нависшей над миром угрозе ядерной войны.

— Мы не играем в политику ядерного балансирования на грани. Мы довели это до сведения русских. Мы слышали их риторику, мы готовы к сдерживанию ядерной агрессии против Соединенных Штатов так же, как это было в течение десятилетий, начиная еще со времен Советского Союза, — заявил американский дипломат телеканалу CNN.

Он назвал слова Лаврова «ядерным шантажом» и напомнил, что в интересах снижения напряженности между странами Штаты сначала отложили, а затем и вовсе отменили испытания новейшей межконтинентальной баллистической ракеты.

Салливан дал понять, что Вашингтон не намерен ввязываться в полемику подобного толка и воздержится от действий в ядерной сфере, которые можно счесть провокационными, пишет РИА Новости.

В начале текущей недели глава МИД России Сергей Лавров заявил, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией России, однако опасность подобного конфликта не стоит недооценивать.

Сергей Лавров США Джон Салливан
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