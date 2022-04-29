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МО РФ рассекретило новые исторические факты преступлений бандеровцев

Егор Провоторов
Общество
МО РФ рассекретило новые исторические факты преступлений бандеровцев
Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Российское Минобороны на основе документации из фондов Центрального архива оборонного ведомства (ЦАМО) опубликовало новые исторические факты, касающиеся преступлений украинских националистов против своего народа во времена Великой Отечественной войны.

— Несмотря на то, что гитлеровцы были изгнаны с украинской земли, на ней затаились их сообщники — националисты из вооруженных формирований «Украинской повстанческой армии» (УПА - признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории РФ), которые в глубоком тылу советских войск стали совершать террористические и диверсионные акты, — сказано в сообщении ведомства, опубликованном в пятницу, 28 апреля.

В вышеуказанных материалах содержатся свидетельства преступлений, совершенных националистами, а также раскрываются подробности операций по уничтожению бандформирований, пишет ТАСС. Эти операции проводились 1-м Белорусским фронтом под командованием Константина Рокоссовского.

В Минобороны подчеркнули, что публикация этих документов направлена на сохранение исторической памяти о зверствах украинских националистов в отношении сограждан. В ведомстве отметили, что в последние годы эти факты намеренно замалчивались «преступным украинским режимом».

Аналогичным образом МО РФ рассекретило факты преступлений бандеровцев две недели назад, 15 апреля.

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