Более 850 предпринимателей Москвы получат льготные кредиты

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

В Москве одобрили больше 850 заявок на займы от предпринимателей по программе льготного кредитования. Об этом в пятницу, 29 апреля, сообщил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Программа льготного кредитования заработала 11 апреля, максимальный размер процентной ставки кредитования малого и среднего бизнеса составляет 13,5 процентов в год.

Организации будут использовать деньги на пополнение оборотных средств, рефинансирование и для инвестиций.

В столице одобрили более 850 заявок на займы в рамках городской программы льготного кредитования, которую заработала 11 апреля. Максимальный размер конечной процентной ставки по кредитам для малого и среднего бизнеса составляет 13,5 процента годовых. Это половина ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, увеличенная на пять процентных пунктов.

— В настоящий момент в столичной программе льготного кредитования участвует 16 банков-партнеров. С начала ее реализации одобрено более 850 заявок на общую сумму свыше 11 миллиардов рублей,— рассказал Алексей Фурсин.

Наибольшая сумма кредита — 50 миллионов рублей. Чтобы получить его, нужно иметь статус субъекта малого или среднего предпринимательства, бизнес должен быть зарегистрирован в Москве. Программа действует до конца 2022 года и действительна в течение 12 месяцев.

До этого правительство Москвы в партнерстве с банком «Дом.РФ» объявило о запуске бизнес-ипотеки в рамках городской программы льготного кредитования малого и среднего предпринимательства.