Заммэра Сергунина: В Москве запустили льготную ипотеку для предпринимателей

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Правительство города в партнерстве с банком «Дом.РФ» объявило о запуске бизнес-ипотеки в рамках городской программы льготного кредитования малого и среднего предпринимательства. Об этом в четверг, 28 апреля, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

— Москва расширяет программу льготного кредитования для индивидуальных предпринимателей и компаний. Теперь при поддержке города они смогут приобрести офисное или торговое помещение в ипотеку на выгодных условиях. Это позволит бизнесу сэкономить часть средств и направить их на развитие, — отметила она.

Заммэра добавила, что изначальная ставка составляет от 6,5 процента на первый год. Максимальная сумма займа — 100 миллионов рублей, первоначальный взнос — 15 процентов от суммы.

При этом обладателями льготного кредита могут стать компании, зарегистрированные в Москве вне зависимости от их отрасли, говорится в релизе.

Также стало известно, что первые заявки на финансовую помощь при открытии точек быстрого питания было одобрены в столице.

Гранты на общую сумму 11 миллионов рублей выделены на открытие семи новых заведений: кофеен, пекарни, бургерной и других.

Помимо этого, Наталья Сергунина рассказала, что в столице начала действовать программа субсидирования ставки по договорам факторинга для малого и среднего бизнеса.