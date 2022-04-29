Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Правительство РФ примет решение о перекрестных полетах на МКС в середине мая

Полина Долганова
Общество
Правительство РФ примет решение о перекрестных полетах на МКС в середине мая
Фото: Антон Кардашов / АГН Москва

Российские власти в середине мая примут решение по перекрестным полетам на Международную космическую станцию (МКС). Об этом в пятницу, 29 апреля, заявил глава государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

— Сейчас федеральные органы исполнительной власти готовят свою точку зрения, — добавил он.

По словам Рогозина, в настоящее время в правительстве высказывают разные мнения по данному вопросу. С целью окончательного принятия решения правительство проведет согласительное совещание, передает ТАСС.

28 апреля корабль Crew Dragon компании SpaceX с экипажем из четырех человек завершил стыковку с Международной космической станцией (МКС). Crew Dragon вылетел с космодрома на мысе Канаверал в ночь со вторника на среду по времени восточного побережья США. На борту корабля находятся граждане Америки Боб Хайнс, Джессика Уоткинс и Челл Линдгрен, а также итальянский космонавт Саманта Кристофоретти. Это четвертый регулярный экипаж NASA (Crew-4) на МКС. Космонавты пробудут на космической станции до сентября и сменят экипаж Crew-3, который вернется на Землю на следующей неделе.

МКС Роскосмос Дмитрий Рогозин
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Качество важнее крутого лейбла

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Поддержат по всем фронтам

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Киев открывает второй фронт

Илья Массух
Илья Массух

Этап эмиграции уже пройден

Юрий Московский
Юрий Московский

Надо учиться разговаривать с народом

Евгения Морозова
Евгения Морозова

Не давайте острой ситуации рушить семью

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Нельзя проспать любовь к Отчизне

Все мнения
О проекте