Правительство РФ примет решение о перекрестных полетах на МКС в середине мая

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Российские власти в середине мая примут решение по перекрестным полетам на Международную космическую станцию (МКС). Об этом в пятницу, 29 апреля, заявил глава государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

— Сейчас федеральные органы исполнительной власти готовят свою точку зрения, — добавил он.

По словам Рогозина, в настоящее время в правительстве высказывают разные мнения по данному вопросу. С целью окончательного принятия решения правительство проведет согласительное совещание, передает ТАСС.

28 апреля корабль Crew Dragon компании SpaceX с экипажем из четырех человек завершил стыковку с Международной космической станцией (МКС). Crew Dragon вылетел с космодрома на мысе Канаверал в ночь со вторника на среду по времени восточного побережья США. На борту корабля находятся граждане Америки Боб Хайнс, Джессика Уоткинс и Челл Линдгрен, а также итальянский космонавт Саманта Кристофоретти. Это четвертый регулярный экипаж NASA (Crew-4) на МКС. Космонавты пробудут на космической станции до сентября и сменят экипаж Crew-3, который вернется на Землю на следующей неделе.