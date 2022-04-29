Метеоролог Шувалов рассказал, когда в Москву вернется тепло

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Прохладная погода в Москве будет сохраняться до 2 мая, после чего в столицу начнет возвращаться настоящая весна. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил метеоролог Александр Шувалов.

— Начиная с 3 мая у нас ожидается вполне ощутимое повышение температуры. Уже 3 мая температура составит около 12–14 градусов тепла, а ночные заморозки уйдут. Так что мы вернемся в весну, — заявил он.

Шувалов в беседе с «ВМ» также отметил, что вероятность осадков в этот период будет очень мала.

24 апреля научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какую погоду ждать на майских праздниках. По словам синоптика, последняя неделя апреля будет изменчивой. В начале мая ждать тепла не стоит. По его словам, в первую половину последней недели апреля в центре Европейской России и в Москве будет по-настоящему майская погода. Ночами температура будет достигать 8–10 или 9–11 градусов тепла, дневная — около плюс 18 градусов.

1 мая будет достаточно прохладно, подчеркнул синоптик. Во второй половине недели в Центральной России будут заморозки при температуре от минус двух до плюс трех градусов, заключил он.