Акция «Чистый транспорт» стартовала в Московской области

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В Московской области дали старт акции «Чистый транспорт», которая продлится до конца мая, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

На сегодняшний день в Московской области сформирован один из самых больших в России парков автобусов и поездов — более 10 тысяч единиц. Ежедневно они перевозят около 3,5 миллиона человек.

В салонах автобусов необходимо поддерживать порядок и чистоту для обеспечения комфортных поездок.

— В этом году традиционную акцию «Чистый автобус», которая проводится весной и осенью, мы решили распространить и на электропоезда, — отметила зампред правительства Московской области Анна Кротова.

Инспекторы областного Министерства транспорта будут проверять салоны автобусов, а также поездов на чистоту и соблюдение регламентных сроков уборки. В конце месяца будет составлен рейтинг самых чистых транспортных средств.

Принять участие в акции могут и жители региона. Это можно сделать, отправив фото и номер транспортного средства, который нужно привести в порядок. После устранения недочетов пассажирам доложат о проделанной работе, передает РИАМО.

Ранее сообщалось, что в Москве начался набор группы из ста горожан для тестирования технологии оплаты проезда Face Pay на наземном транспорте.