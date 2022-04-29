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Акция «Чистый транспорт» стартовала в Московской области

Ирина Игнатенко
Общество
Акция «Чистый транспорт» стартовала в Московской области
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В Московской области дали старт акции «Чистый транспорт», которая продлится до конца мая, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

На сегодняшний день в Московской области сформирован один из самых больших в России парков автобусов и поездов — более 10 тысяч единиц. Ежедневно они перевозят около 3,5 миллиона человек.

В салонах автобусов необходимо поддерживать порядок и чистоту для обеспечения комфортных поездок.

— В этом году традиционную акцию «Чистый автобус», которая проводится весной и осенью, мы решили распространить и на электропоезда, — отметила зампред правительства Московской области Анна Кротова.

Инспекторы областного Министерства транспорта будут проверять салоны автобусов, а также поездов на чистоту и соблюдение регламентных сроков уборки. В конце месяца будет составлен рейтинг самых чистых транспортных средств.

Принять участие в акции могут и жители региона. Это можно сделать, отправив фото и номер транспортного средства, который нужно привести в порядок. После устранения недочетов пассажирам доложат о проделанной работе, передает РИАМО.

Ранее сообщалось, что в Москве начался набор группы из ста горожан для тестирования технологии оплаты проезда Face Pay на наземном транспорте.

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