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«Я не могу этого выносить»: ФСБ опубликовала архивные данные о последних часах жизни Гитлера

Полина Долганова
В мире
«Я не могу этого выносить»: ФСБ опубликовала архивные данные о последних часах жизни Гитлера
Архивные документы

Федеральная служба безопасности России (ФСБ) обнародовала новые архивные документы о самоубийстве Адольфа Гитлера в 1945 году.

Речь идет о документах из дела экс-пилота лидера третьего рейха Ганса Баура, который рассказал о происходящем в бункере в Берлине до и после самоубийства главы нацистской Германии.

По его словам, близкие люди фюрера до конца апреля 1945 года не знали о его намерениях.

Баур также рассказывал, что за несколько часов до смерти Гитлер поблагодарил его за преданность и подарил портрет Фридриха Великого авторства Рембрандта.

— Мои солдаты не могут и не хотят больше держаться. Я больше не могу этого выносить, — вспоминал слова фюрера Баур.

Он также рассказал, что ушел из бункера около 18:00-19:00 30 апреля и пришел обратно около 21:00. К этому моменту Гитлер уже был мертв, передает ТАСС.

8 апреля Минобороны рассекретило документы о зверствах бандеровцев во время ВОВ. В них зафиксированы преступления украинских националистов во время Великой Отечественной войны и в послевоенные годы. В некоторых документах описывается ход операций Красной армии и органов внутренних дел по нахождению и ликвидации украинских националистических банд.

ФСБ Адольф Гитлер Германия
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