Более 96 тысяч вакансий доступны для жителей Подмосковья

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В Московской области насчитывается более 96 тысяч свободных рабочих мест. На каждого нетрудоустроенного приходится в среднем по пять вакансий, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В регионе организованы специальные курсы по переобучению, с помощью которых можно получить новую и востребованную профессию, проводятся ярмарки вакансий.

Жители области также могут воспользоваться комплексной услугой «Ищу работу». Получить ее легко на региональном портале госуслуг. Кроме того, работает горячая линия по трудоустройству, где помогут подобрать подходящую вакансию для обратившегося.

В апреле аэропорт Шереметьево провел ярмарку вакансий для своих сотрудников, которые остались без работы из-за снижения числа международных рейсов и производственной загрузки воздушной гавани. Более 500 человек смогли найти себе новое место работы.

Ранее москвичей пригласили на бесплатные курсы в сфере ИТ. Они проходят в учебном центре «Профессионал».