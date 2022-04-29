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Рафик Загрутдинов: Шесть жилых домов строят и проектируют по программе реновации в Дмитровском районе

Антон Махов
Город
Рафик Загрутдинов: Шесть жилых домов строят и проектируют по программе реновации в Дмитровском районе
Фото: Пресс-служба департамента строительства Москвы
Россия, Москва, Долгопрудная улица, 10А Карта всех событий

В Дмитровском районе по программе реновации строят и проектируют шесть жилых домов. Об этом в пятницу, 29 апреля, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

— В стадии строительства находятся три здания, в проектировании — еще три новостройки. Жилая площадь строящихся домов в районе Дмитровский составляет 22,7 тысячи квадратных метров, — сообщил глава департамента.

Сейчас идет строительство по адресам Дмитровское ш., вл. 127; Долгопрудная ул., вл. 10; Клязьминская ул., вл. 28а. Помимо этого, идет проектирование объектов по ППТ по адресам Карельский б-р, з/у 14/16 (вл. 14/16); Лобненская ул., з/у 9а/2 (вл. 9а); Вагоноремонтная ул., вл. 11 (зона 5.1).

Планировка и отделка новых домов будут соответствовать стандартам реновации, также сообщил Загрутдинов. Первые этажи будут нежилыми, там разместятся магазины и другие точки услуг для населения.

Недавно стало известно, что более 52 тысяч человек получили новые квартиры с момента начала программы реновации в Москве. Об этом в пятницу, 29 апреля, «Вечерней Москве» сообщил глава департамента строительства столицы.

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