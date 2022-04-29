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Автоэксперты назвали самые аварийные участки дорог в Петербурге

Ирина Игнатенко
Общество
Автоэксперты назвали самые аварийные участки дорог в Петербурге
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

По итогам прошлого года в Северной столице произошло большое число аварий, а чаще всего их фиксировали на пересечении проспектов Испытателей и Коломяжского у станции метро «Пионерская». Среди городских районов «лидером» по числу аварий оказался Приморский.

По словам автоэксперта Дмитрия Попова, Приморский район возглавил антирейтинг по причине высокой концентрации транспорта.

Чем больше транспорта, тем больше вероятность столкновений и событий, которые с ним происходят. Кроме того, имеет место очень серьезная миграционная нагрузка — утром все выезжают, вечером возвращаются, — отметил он в комментарии «Невским новостям».

Что касается пересечения проспектов Испытателей и Коломяжского, здесь играет роль неудачная планировка. Вокруг расположено много крупных торговых центров, метро, а также большое количество жилой застройки, что увеличивает поток машин.

В результате аварии на Красноказарменной улице Москвы пострадали два пешехода. Об этом в пятницу, 29 апреля, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

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