Автоэксперты назвали самые аварийные участки дорог в Петербурге

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По итогам прошлого года в Северной столице произошло большое число аварий, а чаще всего их фиксировали на пересечении проспектов Испытателей и Коломяжского у станции метро «Пионерская». Среди городских районов «лидером» по числу аварий оказался Приморский.

По словам автоэксперта Дмитрия Попова, Приморский район возглавил антирейтинг по причине высокой концентрации транспорта.

— Чем больше транспорта, тем больше вероятность столкновений и событий, которые с ним происходят. Кроме того, имеет место очень серьезная миграционная нагрузка — утром все выезжают, вечером возвращаются, — отметил он в комментарии «Невским новостям».

Что касается пересечения проспектов Испытателей и Коломяжского, здесь играет роль неудачная планировка. Вокруг расположено много крупных торговых центров, метро, а также большое количество жилой застройки, что увеличивает поток машин.

В результате аварии на Красноказарменной улице Москвы пострадали два пешехода. Об этом в пятницу, 29 апреля, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.