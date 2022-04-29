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Два человека пострадали из-за ДТП на Красноказарменной улице Москвы

Георгий Соланович
Происшествия
Два человека пострадали из-за ДТП на Красноказарменной улице Москвы
Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Красноказарменная улица Карта всех событий

В результате аварии на Красноказарменной улице Москвы пострадали два пешехода. Об этом в пятницу, 29 апреля, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

— По предварительной информации, водитель автомобиля в нарушение правил дорожного движения не остановился у трамвайной остановки, когда пешеходы уже вышли на проезжую часть, — говорится в сообщении дептранса.

Горожане получили травмы различной степени тяжести. Они доставлены в столичную больницу, говорится в сообщении в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Кроме того, в результате ДТП на данном участке задерживались трамваи № 24, 37, 43 и 50. Позже сообщалось, что движение на Красноказарменной улице удалось восстановить.

Также стало известно, что в пасхальную ночь москвичи воспользовались общественным транспортом свыше 80 тысяч раз. Так, самыми популярными станциями метро стали: «Китай-город», «Пушкинская», «Охотный Ряд», «Площадь Революции», «Проспект Мира» кольцевая. Маршрутами — № т76 (Холмогорская улица — Метро «ВДНХ»), м1 (Улица Кравченко — Больница РЖД) и м40 (Лобненская улица — Метро «Китай-город»).

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