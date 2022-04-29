Движение трамваев на Красноказарменной улице восстановили

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Россия, Москва, Красноказарменная улица Карта всех событий

Движение трамваев № 24, 37, 43 и 50 на участке Красноказарменной улицы в районе остановки «Первый Краснокурсантский проезд» восстановили. Об этом в пятницу, 29 апреля, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— Восстановлено движение трамваев на Красноказарменной улице, — говорится в сообщении в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

До этого сообщалось, что движение на участке улицы было затруднено из-за ДТП на путях.

28 апреля стало известно, что трамваи № 24, 37, 43 и 50 задерживаются на Красноказарменной улице. Позже в дептрансе уточнили, что движение трамваев на данном участке удалось восстановить.

Также стало известно, что в пасхальную ночь москвичи воспользовались общественным транспортом свыше 80 тысяч раз. Так, самыми популярными станциями метро стали: «Китай-город», «Пушкинская», «Охотный Ряд», «Площадь Революции», «Проспект Мира» кольцевая. Маршрутами — № т76 (Холмогорская улица — Метро «ВДНХ»), м1 (Улица Кравченко — Больница РЖД) и м40 (Лобненская улица — Метро «Китай-город»).