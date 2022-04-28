Трамваи четырех маршрутов задерживаются на юго-востоке Москвы

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Россия, Москва, Красноказарменная улица Карта всех событий

Трамваи № 24, 37, 43 и 50 задерживаются на Красноказарменной улице. Об этом в четверг, 28 апреля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— На Красноказарменной улице (в районе остановки «МЭИ») задерживаются трамваи № 24, 37, 43 и 50, говорится в сообщении.

Уточняется, что маршруты временно изменены. В Telegram-канале «Дептранс. Оперативно» рекомендуют проявлять внимательность и следить за объявлениями водителей.

Позже в ведомстве уточнили, что движение трамваев на Красноказарменной улице удалось восстановить.

До это стало известно, что трамваи № 2, 13 и 36 задерживаются на Открытом шоссе из-за дорожно-транспортного происшествия (ДТП) на путях.

Также стало известно, что в пасхальную ночь москвичи воспользовались общественным транспортом свыше 80 тысяч раз. Так, самыми популярными станциями метро стали: «Китай-город», «Пушкинская», «Охотный Ряд», «Площадь Революции», «Проспект Мира» кольцевая. Маршрутами — № т76 (Холмогорская улица — Метро «ВДНХ»), м1 (Улица Кравченко — Больница РЖД) и м40 (Лобненская улица — Метро «Китай-город»).