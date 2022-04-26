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Три трамвайных маршрута задерживаются на Открытом шоссе

Араз Салехов

Город
Три трамвайных маршрута задерживаются на Открытом шоссе
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
Россия, Москва, Открытое шоссе Карта всех событий

Трамваи № 2, 13 и 36 задерживаются на Открытом шоссе из-за дорожно-транспортного происшествия (ДТП) на путях. Об этом во вторник, 26 апреля, сообщает Департамент транспорта Москвы в своем Telegram-канале.

— На Открытом шоссе (в районе остановки «Плодоовощной комбинат») из-за ДТП на путях задерживаются трамваи № 2, 13 и 36, — говорится в сообщении.

Уточняется, что маршртуты будут временны изменены. В Telegram-канале «Дептранс.Оперативно» рекомендуют проявлять внимательность и следить за объявлениями водителей.

Также стало известно, что в ночь на 24 апреля москвичи воспользовались общественным транспортом свыше 80 тысяч раз.

Так, самыми популярными станциями метро стали: «Китай-город», «Пушкинская», «Охотный Ряд», «Площадь Революции», «Проспект Мира» кольцевая. Маршрутами — № т76 (Холмогорская улица — Метро «ВДНХ»), м1 (Улица Кравченко — Больница РЖД) и м40 (Лобненская улица — Метро «Китай-город»).

Помимо этого, в столице объявили о запуске временного автобусного маршрута дп91 от метро «Нагатинская» до Большого Краснохолмского моста. Маршрут начнет работать с 23 апреля до окончания ремонта второго филиала детской поликлиники № 91 на улице Лестева.

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