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Трамваи задерживаются на Красноказарменной улице из-за ДТП

Георгий Соланович
Происшествия
Трамваи задерживаются на Красноказарменной улице из-за ДТП
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
Россия, Москва, Красноказарменная улица Карта всех событий

Трамваи № 24, 37, 43 и 50 задерживаются на Красноказарменной улице в районе остановки «Первый Краснокурсантский проезд» из-за ДТП на путях. Об этом в пятницу, 29 апреля, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— Маршруты временно изменены. Будьте внимательны, следите за объявлениями водителей, — говорится в сообщении в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

28 апреля сообщалось, что трамваи № 24, 37, 43 и 50 задерживаются на Красноказарменной улице. Позже в дептрансе уточнили, что движение трамваев на данном участке удалось восстановить.

Также стало известно, что в пасхальную ночь москвичи воспользовались общественным транспортом свыше 80 тысяч раз. Так, самыми популярными станциями метро стали: «Китай-город», «Пушкинская», «Охотный Ряд», «Площадь Революции», «Проспект Мира» кольцевая. Маршрутами — № т76 (Холмогорская улица — Метро «ВДНХ»), м1 (Улица Кравченко — Больница РЖД) и м40 (Лобненская улица — Метро «Китай-город»).

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