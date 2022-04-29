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Рафик Загрутдинов: Началось благоустройство территории детской поликлиники № 133

Антон Махов
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Рафик Загрутдинов: Началось благоустройство территории детской поликлиники № 133
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Началось благоустройство территории детской поликлиники № 133 в Войковском районе. Об этом в пятницу, 29 апреля, сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

—Строительная готовность медицинского учреждения составляет 85 процентов. Финишная отделка помещений выполнена на 65 процентов. Ввод в эксплуатацию планируется в этом году, — рассказал руководитель департамента.

Детская поликлиника рассчитана на 320 посещений в смену, ее оснащают в соответствии с новыми нормами поликлиник «Московский стандарт+». Рассадка враче организована так, чтобы не создавать очереди, на первых этажах будут расположены наиболее посещаемые кабинеты.

Подразделения и помещения будут оснащены новым современным медицинским и технологическим оборудованием, а также мебелью с учетом потребностей маломобильных граждан, также говорится в сообщении.

Ранее Загрутдинов сообщал, что в Дмитровском районе по программе реновации строят и проектируют шесть жилых домов.

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