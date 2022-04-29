Экс-замглавы госкорпорации по организации воздушного движения РФ арестован за взятку
По обвинению во взяточничестве арестованы бывший замглавы госкорпорации по организации воздушного движения и гендиректор коммерческой фирмы. Об этом в пятницу, 29 апреля, сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.
По данным ведомства, 27 апреля мужчин задержали за получение взятки в размере 3,7 миллиона рублей.
Эти деньги замглавы госкорпорации получил, вынудив владельца коммерческой организации передать ему 75 процентов доли уставного капитала, что в денежном эквиваленте составило 3 миллиона 750 тысяч рублей, оформив нотариально заверенный договор купли-продажи доли.
Чтобы сделка выглядела законной, был совершен платеж на 510 тысяч рублей. После этого бывший подчиненный заместителя генерального директора ФГУП был назначен генеральным директором указанного общества.
В отношении них было возбуждено уголовное дело по статье о взятках в особо крупном размере в составе организованной группы.
Оба мужчины заключены под стражу, говорится в сообщении ведомства.
Накануне, 28 апреля, сообщалось о том, что бывшую судью столичного Арбитража Елену Кондрат доставили в СИЗО.
Она тоже является фигуранткой уголовного дела о крупных взятках.