Экс-замглавы госкорпорации по организации воздушного движения РФ арестован за взятку

Фото: Пресс-служба Западного межрегионального СУ на транспорте СК РФ

По обвинению во взяточничестве арестованы бывший замглавы госкорпорации по организации воздушного движения и гендиректор коммерческой фирмы. Об этом в пятницу, 29 апреля, сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.

По данным ведомства, 27 апреля мужчин задержали за получение взятки в размере 3,7 миллиона рублей.

Эти деньги замглавы госкорпорации получил, вынудив владельца коммерческой организации передать ему 75 процентов доли уставного капитала, что в денежном эквиваленте составило 3 миллиона 750 тысяч рублей, оформив нотариально заверенный договор купли-продажи доли.

Чтобы сделка выглядела законной, был совершен платеж на 510 тысяч рублей. После этого бывший подчиненный заместителя генерального директора ФГУП был назначен генеральным директором указанного общества.

В отношении них было возбуждено уголовное дело по статье о взятках в особо крупном размере в составе организованной группы.

Оба мужчины заключены под стражу, говорится в сообщении ведомства.

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Накануне, 28 апреля, сообщалось о том, что бывшую судью столичного Арбитража Елену Кондрат доставили в СИЗО.

Она тоже является фигуранткой уголовного дела о крупных взятках.