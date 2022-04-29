В России разработают новые стандарты для детских товаров и услуг

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В области товаров и услуг для детей на период 2022–2027 годов в России подготовлена перспективная программа стандартизации. Ее цель — обеспечить безопасность и качество продукции для детей. О том, какие нововведения планируются, «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ).

Так, за пять лет планируется пересмотреть и разработать 165 национальных и межгосударственных стандартов, из них 154 ГОСТов и стандартов на детские товары и 11 — на услуги для детей.

— Планируется охватить 17 отраслевых групп и сегментов — от игрушек, одежды, детского питания, мебели, транспортных средств, канцелярских товаров и аттракционов до услуг по присмотру за детьми, бытовому обслуживанию, развлечениям и отдыху. Документ включает разработку стандартов на товары для детей с ограниченными возможностями здоровья, — сообщили в пресс-службе.

Программа специально разработана Росстандартом при участии ФГБУ «Российский институт стандартизации» и Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) на основании предложений более двадцати ответственных технических комитетов по стандартизации. Соответствующий документ уже подписан в Совете Федерации председателем Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Антоном Шалаевым и замминистра просвещения РФ Анастасией Зыряновой.

По словам Шалаева, в сложившейся социально-экономической и внешнеполитической ситуации данная программа является актуальной. Он убежден в том, что новые требования к безопасности и качеству продукции для детей позволят пресечь реализацию товаров и услуг недобросовестных поставщиков и производителей.

В свою очередь президент АИДТ Антонина Цицулина рассказала, что вопрос с разработкой стандартов на детские товары ранее неоднократно поднимался экспертами и добросовестными производителями:

— Эта задача закреплена соответствующими поручениями президента РФ Владимира Путина по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.

Отмечается, что корректировки в предложенную программу планируется пересматривать ежегодно с учетом экономической ситуации, предложений технических комитетов и представителей бизнеса. Выделять деньги на ее реализацию будут из средств федерального бюджета, а также компаний-производителей детских товаров и организаций, оказывающих услуги для детей и семей.

Стандартизация коснется таких категорий товаров, как детские коляски, предметы ухода за детьми, соски, а также услуг в области развлечений и отдыха.