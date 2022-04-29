Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

В России разработают новые стандарты для детских товаров и услуг

Рафаэль Залян

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
В России разработают новые стандарты для детских товаров и услуг
Фото: Вечерняя Москва

В области товаров и услуг для детей на период 2022–2027 годов в России подготовлена перспективная программа стандартизации. Ее цель — обеспечить безопасность и качество продукции для детей. О том, какие нововведения планируются, «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ).

Так, за пять лет планируется пересмотреть и разработать 165 национальных и межгосударственных стандартов, из них 154 ГОСТов и стандартов на детские товары и 11 — на услуги для детей.

— Планируется охватить 17 отраслевых групп и сегментов — от игрушек, одежды, детского питания, мебели, транспортных средств, канцелярских товаров и аттракционов до услуг по присмотру за детьми, бытовому обслуживанию, развлечениям и отдыху. Документ включает разработку стандартов на товары для детей с ограниченными возможностями здоровья, — сообщили в пресс-службе.

Программа специально разработана Росстандартом при участии ФГБУ «Российский институт стандартизации» и Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) на основании предложений более двадцати ответственных технических комитетов по стандартизации. Соответствующий документ уже подписан в Совете Федерации председателем Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Антоном Шалаевым и замминистра просвещения РФ Анастасией Зыряновой.

По словам Шалаева, в сложившейся социально-экономической и внешнеполитической ситуации данная программа является актуальной. Он убежден в том, что новые требования к безопасности и качеству продукции для детей позволят пресечь реализацию товаров и услуг недобросовестных поставщиков и производителей.

В свою очередь президент АИДТ Антонина Цицулина рассказала, что вопрос с разработкой стандартов на детские товары ранее неоднократно поднимался экспертами и добросовестными производителями:

— Эта задача закреплена соответствующими поручениями президента РФ Владимира Путина по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.

Отмечается, что корректировки в предложенную программу планируется пересматривать ежегодно с учетом экономической ситуации, предложений технических комитетов и представителей бизнеса. Выделять деньги на ее реализацию будут из средств федерального бюджета, а также компаний-производителей детских товаров и организаций, оказывающих услуги для детей и семей.

Стандартизация коснется таких категорий товаров, как детские коляски, предметы ухода за детьми, соски, а также услуг в области развлечений и отдыха.

Законы ГОСТ Дети
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Качество важнее крутого лейбла

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Поддержат по всем фронтам

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Киев открывает второй фронт

Илья Массух
Илья Массух

Этап эмиграции уже пройден

Юрий Московский
Юрий Московский

Надо учиться разговаривать с народом

Евгения Морозова
Евгения Морозова

Не давайте острой ситуации рушить семью

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Нельзя проспать любовь к Отчизне

Все мнения
О проекте