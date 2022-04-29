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«Несчастья начались»: Литвинова напугала поклонников неожиданным заявлением

Полина Долганова
Общество
«Несчастья начались»: Литвинова напугала поклонников неожиданным заявлением
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Покинувшая Россию актриса Рената Литвинова напугала фанатов странным заявлением, которое она опубликовала в одной из социальных сетей.

— Несчастья начались — готовьтесь к новым, — написала звезда.

Поклонники не поняли смысл послания Литвиновой и изрядно забеспокоились. Актриса не дала никаких дополнительных комментариев, чтобы объяснить, что именно она имела в виду.

25 марта художественный руководитель МХТ имени Чехова Константин Хабенский заявил, что не уезжал из России. Во время гастролей в Санкт-Петербурге актер рассказал представителям СМИ, что продолжит заниматься своей деятельностью. Он также пояснил, что для него стал неожиданностью отъезд из страны актрисы Ренаты Литвиновой, которая задействована в спектаклях МХТ.

Недавно известный российский телеведущий Иван Ургант ответил Ирене Понарошку на вопрос относительно своего молчания в социальных сетях в последнее время. В конце февраля шоумен покинул Россию и уехал в Израиль. Позже появилась информация, что ведущий вернулся в Москву. По словам российского шоумена, оправдываться — унизительно, а кому необходимо, тот все понимает.

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