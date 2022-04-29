Более 120 тысяч случаев неоплаты проезда зафиксировали в Москве с начала года

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Сотрудники «Организатора перевозок» с января 2022 года выявили более 120 тысяч случаев неоплаты проезда в общественном транспорте Москвы. Об этом в пятницу, 29 апреля, сообщил глава госучреждения Владислав Султанов.

— С начала года контролеры ГКУ «Организатор перевозок» выявили более 121 тысячи случаев неоплаченного проезда, из них — более 31 тысячи в метро. Чаще всего пренебрегали честным проездом пассажиры в Северном административном округе столицы — порядка 20 тысяч нарушений, — заявил Султанов.

По его словам, в Южном административном округе нарушения правил оплаты проезда выявили более 14 тысяч раз, на востоке Москвы — более 13 тысяч раз. Примечательно, что в 60 процентах случаев за проезд не платят мужчины в возрасте от 19 до 29 лет, передает агентство городских новостей «Москва».

Теперь билеты на междугородние автобусы можно купить за два с половиной месяца до поездки. Приобрести их на междугородние автобусы можно как в кассах автовокзалов, так и на станциях метро «Павелецкая», «Орехово» и «Саларьево», а также в мобильном приложении «Метро Москвы». Такой возможностью уже воспользовалось более шести тысяч человек.