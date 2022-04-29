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Автобусные маршруты 613 и с16 объединят в Косино-Ухтомском 30 апреля

Георгий Соланович
Город
Автобусные маршруты 613 и с16 объединят в Косино-Ухтомском 30 апреля
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Восточный административный округ, район Косино-Ухтомский Карта всех событий

Автобусные маршруты 613 и с16, курсирующие в Косино-Ухтомском, объединят с 30 апреля в связи с ремонтом третьего филиала поликлиники № 66 на Красносолнечной улице. Об этом в пятницу, 29 апреля, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Новый объединенный маршрут с613 позволит пользователям третьего филиала поликлиники № 66 доехать без пересадок до других филиалов этой поликлиники. Маршрут будет следовать от платформы Вешняки до третьего микрорайона Новокосина через поселок Ухтомский и Святоозерскую улицу, — говорится в сообщении дептранса.

Примечательно, что объединенный маршрут продолжит работу и после открытия поликлиники. В Telegram-канале департамента транспорта также рекомендовали пассажирам пользоваться автобусом 773 в поселке Косино и девятом микрорайоне Кожухова.

Автобусные маршруты 613 и с16 объединят в Косино-Ухтомском 30 апреля Фото: Телеграм-канал дептранса

Также стало известно, что в пасхальную ночь москвичи воспользовались общественным транспортом свыше 80 тысяч раз. Так, самыми популярными станциями метро стали: «Китай-город», «Пушкинская», «Охотный Ряд», «Площадь Революции», «Проспект Мира» кольцевая. Маршрутами — № т76 (Холмогорская улица — Метро «ВДНХ»), м1 (Улица Кравченко — Больница РЖД) и м40 (Лобненская улица — Метро «Китай-город»).

Транспорт маршрут Район Косино-Ухтомский
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