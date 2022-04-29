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Эксперт прокомментировал решение ЦБ РФ снизить ключевую ставку

Ирина Игнатенко
Экономика
Эксперт прокомментировал решение ЦБ РФ снизить ключевую ставку
Фото: Вечерняя Москва

Доктор экономических наук, проректор РАНХиГС Андрей Марголин прокомментировал решение Центробанка РФ о снижении ключевой ставки.

Он отметил, что в ближайшее время возможно дальнейшее снижение ставки. Эксперт пояснил, что в тот момент, когда обменный курс рубля резко снизился, повышение ключевой ставки было вынужденным ответом Центробанка. После этого ситуация стабилизировалась. Тогда Банк России снизил ключевую ставку сначала до 17 процентов, а теперь до 14 процентов.

— Есть основания полагать, что это снижение будет продолжено, особенно на фоне того, что европейские страны постепенно соглашаются со схемой оплаты газа в рублях, — отметил эксперт в комментарии МИР 24.

29 апреля Банк России снизил ключевую ставку сразу на три процентных пункта — до 14 процентов годовых. В Центробанке отметили, что риски для ценовой и финансовой стабильности перестали нарастать, что создало условия для снижения ключевой ставки, передает Взгляд.ру.

9 марта «Вечерняя Москва» поговорила с экспертами и попыталась понять, действительно ли страна находится на грани дефолта.

Экономика Ключевая ставка ЦБ РФ
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