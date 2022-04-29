Более девяти тысяч пьяных водителей выявили сотрудники ГИБДД в Москве с начала года

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Более девяти тысяч водителей с признаками опьянения выявили сотрудники ГИБДД с начала года. Об этом в пятницу, 29 апреля, сообщили в официальном Telegram-канале Госавтоинспекции Москвы.

— По оперативным данным с начала года нашими сотрудниками пресечено более 9,2 тысячи фактов управления транспортом водителями с признаками опьянения, — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что число выявленных нетрезвых водителей включает 635 водителей автомобилей сервиса каршеринга и 288 водителей такси.

В пятницу, 29 апреля, обвинительный приговор вынесен 33-летнему жителю Москвы Умалту Бесаеву, который в состоянии наркотического опьянения 25 июля 2021 года совершил смертельное ДТП на Кутузовском проспекте.

Мужчина за рулем автомобиля «Мерседес Бенц» выехал на полосу встречного движения, где врезался в автомобиль «Тойота». В результате аварии 56-летняя пассажирка второго авто получила серьезные травмы, от которых скончалась в больнице. Суд приговорил нарушителя к восьми годам и шести месяцам колонии общего режима.