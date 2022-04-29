«ОК» проведут онлайн-экскурсии и квизы о достопримечательностях в регионах России

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В преддверии майских праздников социальная сеть «Одноклассники» и Федеральное агентство по туризму подготовили для пользователей различные онлайн-экскурсии по Москве, Алтайскому краю, Нижнему Новгороду и Владивостоку.

В ходе проведения мероприятий с 4 по 6 мая в официальной группе Ростуризма на площадке «ОК» пройдут прямые эфиры о туристических местах регионов России. Помимо этого, пользователи смогут добавить к своим фотографиям тематические рамки с природными ландшафтами от Агентства по туризму.

«Одноклассники» запустят квиз «Как ты знаешь российские города» совместно с проектом «Мир глазами инженера». Интерактив позволит пользователям узнать неожиданные факты о региональном метрополитене или познакомиться с историей строительства разводных мостов.

После успешного прохождения квиза доброволец получит значок-подарок на фотографию профиля. Помимо этого, с 29 апреля любой пользователь «ОК» сможет добавить на свои профильные фото шуточные рамки с фразами, например: «Земля — Луна, Калуга — Марс. Передаем за проезд!»; «Ты где? В Вологде-где!»: «Сладок, как тульский пряник, горяч, как тульский самовар». Установить рамки можно бесплатно в приложении «Волшебные рамки».

На самой платформе «ОК» можно будет ознакомиться с публикациями от экспертов, которые будут публиковать материалы о достопримечательностях городов России. «ОК» постоянно реализуют и поддерживают инициативы в сфере внутреннего туризма.

Так, 7 апреля в «ОК» состоялась премьера тревел-шоу «Можно! С Можаевым», где ведущий ресторанный критик и журналист Яков Можаев пытается разобраться в вопросе об еще не модных, но интересных туристических маршрутах Урала, а также проводит знакомство с местной кухней.