Москвичам рассказали о фонтанах на Северном речном вокзале

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Россия, Москва, Северный речной вокзал Карта всех событий

Столичный департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры рассказал москвичам об архитектурных особенностях фонтанов на Северном речном вокзале.

— Фонтаны — это не только красивые водные украшения. Это необычные архитектурные памятники с множеством тайн и загадок, — говорится в сообщении.

Так, сегодня на территории вокзала запустился сухой светодинамический фонтан. Уточняется, что вода в нем бьет словно из-под земли.

Помимо этого, там открылись два классических фонтана, а также фонтаны «Север» и «Юг». При этом глава ведомства Максим Ликсутов отметил популярность Северного речного вокзала среди горожан.

— Мы ожидаем, что новый сезон на Северном речном вокзале будет еще масштабнее, и готовимся, чтобы здесь было по-прежнему комфортно и интересно проводить время, — цитирует Ликсутова Telegram-канал «Дептранс Москвы».

29 апреля мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о самых необычных фонтанах столицы. По его словам, всего в городе больше 600 фонтанов, среди них есть и необычные — «сухие», плавающие, музыкальные и светодинамические.

Собянин также напомнил, что к открытию сезона фонтанов в Москве специалисты восстановили 14 фонтанов Центральной аллеи ВДНХ, объекты культурного наследия «Золотой колос», «Каменный цветок» и «Дружба народов», обновили светодинамический фонтан в Парке Горького, а также капитально отремонтировали фонтан «Годы войны» на Поклонной горе.