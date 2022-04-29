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Психиатр назвал главные причины алкоголизма и наркомании

Анна Михалюк
Общество
Психиатр назвал главные причины алкоголизма и наркомании
Фото: Pixabay

Врач-психиатр, нарколог Игорь Лазарев рассказал, какие факторы могут влиять на развитие химических зависимостей.

— Риск возникновения зависимостей у детей, чьи родители алкоголики или наркоманы, составляет около 50 процентов. Это гены, дефицит нейромедиаторов, дофамина, серотонина, и человек с таким генетическим набором, с низким серотонином с детства будет склонен к тревоге, сниженной самооценке. Могут влиять также травмы головного мозга, — сказал эксперт в интервью для YouTube-канала «Интересный подкаст».

Второй фактор — психологические факторы. Нередко зависимости встречаются у людей, которые сталкивались в детстве с физическим или психологическим насилием, когда интересы и чувства ребенка не учитывают, притесняют или обесценивают.

— Третье — это социальное окружение. У нас алкогольная культура, с детства ребенок видит, как чокаются бокалами, как пьют, курят. В нашем детстве даже жевательные конфеты в виде сигарет были. Вот и представьте: генетика, родители, компания, где употребляют. Ну и психологические проблемы. Это высокие риски предрасположенности к зависимости, — объяснил врач.

Кроме этого, эксперт отметил важность установок, когда детям запрещают выражать свои эмоции. Например, мальчикам часто говорят: «Не плачь, ты мужчина». Человек с детства учится подавлять свои эмоции, а справляться с постоянным давлением уже во взрослом возрасте ему помогают алкоголь или запрещенные вещества.

До этого стало известно, что миф о том, что при смешивании с алкоголем кофеин может отрезвить человека, не соответствует действительности.

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