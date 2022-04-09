Эксперт Минздрава развенчал популярный миф о кофеине

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Миф о том, что при смешивании с алкоголем кофеин может отрезвить человека, не соответствует действительности. Об этом рассказал главный внештатный психиатр-нарколог Министерства здравоохранения России и департамента здравоохранения столицы Евгений Брюн.

По его словам, такое сочетание может быть и вовсе опасно для здоровья, потому как кофеин способен маскировать депрессивное действие алкоголя, из-за чего человек может бессознательно употребить больше спиртного.

Эксперт добавил, что кофе не оказывает воздействия на метаболизм печени, а значит — не снижает концентрацию алкоголя в организме.

Брюн предупредил, что сочетание алкоголя и кофеина также может негативно сказываться на нервной системе и повысить риск летального исхода от остановки сердца.

— Алкоголь снижает скорость сжигания жиров, способствуя их накоплению. Повышение аппетита при употреблении алкогольных напитков может вызвать переедание, — подытожил специалист, слова которого приводит РИА Новости.

При этом употребление кофе может помочь при приступе холодового насморка, который появляется при перепадах температуры. Об этом сообщил заслуженный врач России, доктор медицинских наук Сергей Рязанцев. По его словам, холодовой насморк, или вазомоторный ринит, проявляется, когда человек попадает в теплое помещение с улицы. Этот симптом не очень распространен и является индивидуальной особенностью организма.