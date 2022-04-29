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Движение трамваев изменится между метро «Красносельская» и Андроньевской площадью

Араз Салехов
Город
Движение трамваев изменится между метро «Красносельская» и Андроньевской площадью
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
Россия, Москва, метро Красносельская Карта всех событий

В период с 30 апреля по 13 мая трамваи № 24, 45 и 50 не будут ходить между станцией столичного метрополитена «Красносельская» и Андроньевской площадью в связи с ремонтом и строительством инфраструктуры Московских центральных диаметров (МЦД). Об этом в пятницу, 29 апреля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Мы проведем работы в одно время, чтобы свести неудобства пассажиров к минимуму. Маршруты трамвая № 24, 45 и 50 в эти дни работать не будут, — говорится в сообщении.

Движение трамваев изменится между метро «Красносельская» и Андроньевской площадью Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Так, вместо трамваев жителям Москвы предлагают пересесть на автобусы № 050 от станции метро «Комсомольская» до станции «Авиамоторная» и № 125 от Красноказарменной площади до улицы Молостовых.

Помимо этого, вместо трамвая № 50 до метро «Новослободская» от МЦД Каланчевская будет продлена работа трамвая № 13, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Также стало известно, что на участке Люблинско-Дмитровской линии метро «Дубровка» — «Волжская» с 30 апреля по 9 мая не будут ходить поезда в связи с проведением работ по созданию пересадки между салатовой веткой и Большой кольцевой линией (БКЛ).

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