Два пожарных депо на шесть машиномест введут в ТиНАО до конца 2022 года

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Россия, Москва, поселение Рязановское Карта всех событий

В текущем году в Троицком и Новомосковском административных округах столицы (ТиНАО) введут в эксплуатацию два пожарных депо на шесть машиномест. Об этом в пятницу, 29 апреля, сообщил руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

— Пожарное депо на четыре машиноместа площадью почти три тысячи квадратных метров откроется в поселении Рязановское, а на два машиноместа общей площадью более двух тысяч квадратных метров — в поселении Новофедоровское в течение 2022 года. На территории каждого объекта пожарной охраны появится учебно-тренировочная башня со скалодромом, спортивные площадки и учебные пожарные гидранты, здание газовой котельной и склада материалов, — рассказал он.

Жидкин добавил, что в каждом пожарном депо имеется помещения для пожарной техники и ее обслуживания, пункт связи, комнаты отдыха и приема пищи, учебные классы, тренажерный зал и кабинет фельдшера с процедурной. Это в свою очередь дает возможность значительно сократить время реагирования на чрезвычайные ситуации, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Помимо этого, в городе объявили о появлении четырех новых парковочных мест для грузовых машин. Парковки для грузовиков отмечены специальными дорожными знаками и информационными щитами. На них действует гибкий тариф, стоимость которого увеличивается с 31-й минуты.

Они появятся по следующим адресам: Кутузовский проспект, дом 36А; Дербеневская набережная, дом 24; Комсомольский проспект, дом 4; Стремянный переулок, дом 26.