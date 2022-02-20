Более 10 новых пожарных депо построят к 2025 году в Москве

Фото: пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы

Россия, Москва, Новомосковский административный округ Карта всех событий

К 2025 году в Москве появятся 11 новых пожарных депо. Об этом в воскресенье, 20 февраля, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Вопросам обеспечения противопожарной безопасности в Москве традиционно уделяется большое внимание, и одним из ключевых направлений этой работы является строительство пожарных депо, — отметил он.

По словам Бочкарева, уже в следующем году планируется завершить строительство депо на улице Академика Анохина в районе Тропарево-Никулино и Дмитровском шоссе в районе Северный.

Пожарное депо с учебным центром будет построено на Западной улице в районе Восточный. До конца 2024 года планируется построить еще два пожарных депо — на Автозаводской улице в Даниловском районе и в 6-м проезде Подбельского в районе Богородское.

На территории ТиНАО построят еще шесть депо. Уже в этом году там введут два депо, а остальные четыре возведут за следующие два года, передает официальный сайт мэра Москвы.

Днем ранее, 19 февраля, заммэра сообщил, что строительство школы на 800 учеников на территории бывшей промзоны «Октябрьское поле» завершится в 2022 году. Она станет первым учебным заведением, построенным в рамках комплексного развития территорий промзон.

До этого Бочкарев заявил, что в рамках реконструкции Старо-Рублевского путепровода рабочие построят тоннельное сооружение. Заммэра добавил, что на данный момент реконструкционные работы завершены почти на 40 процентов.