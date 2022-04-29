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Три бесплатных автобуса запустят на время закрытия участка Люблинско-Дмитровской линии метро

Араз Салехов
Город
Три бесплатных автобуса запустят на время закрытия участка Люблинско-Дмитровской линии метро
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Россия, Москва, метро Дубровка Карта всех событий

Три бесплатных автобусных маршрута запустят в Москве в период временного закрытия участка Люблинско-Дмитровской линии метро от станции «Дубровка» до «Волжской». Об этом в пятницу, 29 апреля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— На время закрытия пускаем три бесплатных автобусных маршрута вдоль участка: КМ1 — от метро «Волжская» до метро «Текстильщики» КМ2 — от «Волжской» через МЦД Люблино, метро «Печатники» и «Кожуховская» до «Дубровки» КМ3 (в будни) — от метро «Печатники» через «Кожуховскую» до «Дубровки», — говорится в сообщении.

При этом в общей сложности в Москве запустят 200 автобусов-гармошек. Однако в Telegram-канале «Дептранс.Оперативно» отметили, что бесплатным маршрутам тяжело справиться с потоком, который обычно перевозит метро.

До этого стало известно, что в период с 30 апреля по 9 мая на участке Люблинско-Дмитровской линии метро «Дубровка» — «Волжская» не будут ходить поезда в связи с проведением работ по созданию пересадки между салатовой веткой и Большой кольцевой линией (БКЛ).

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что после полного запуска БКЛ 3,3 миллиона пассажиров смогут экономить при поездках до 45 минут, а на радиальных линиях метро и Кольцевой ветке станет свободнее на четверть.

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