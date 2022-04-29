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Минобороны опубликовало видео со взятым в плен британским наемником

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Минобороны опубликовало видео со взятым в плен британским наемником
Фото: depositphotos

Минобороны России опубликовало видео с допросом британского наемника Эндрю Хилла, которого взяли в плен на Украине.

Он, как уточнили в ведомстве, сам сложил оружие и сдался российским военным. По признанию наемника, на Украину он прибыл через Польшу по собственному желанию.

Видео: Telegram / Минобороны России

Хилл воевал в группе, в которой было семь человек, однако кто отдавал им приказы, наемник объяснить не смог. После того как его группа была полностью разбита, а он сам получил ранение в голову, он сдался.

Наемник поинтересовался, когда его отправят домой и находится ли он в безопасности. Российские военные заверили мужчину, что ему ничего не угрожает. Они также пообещали наемнику, что ему будет оказана вся необходимая медицинская помощь, говорится в сообщении Минобороны.

До этого глава ДНР Денис Пушилин заявил, что на данный момент в окружении на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе находятся около 400 иностранных наемников.

19 апреля зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что участвующим в боевых действиях на Украине иностранным наемникам придется ответить сполна за свои поступки, если они не сдадутся. Он особенно подчеркнул, что никаких добровольцев на Украине нет — это все иностранные наемники, на которых Женевская конвенция не распространяется.

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