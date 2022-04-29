Минобороны опубликовало видео со взятым в плен британским наемником
Сюжет:Ситуация в Донбассе
Минобороны России опубликовало видео с допросом британского наемника Эндрю Хилла, которого взяли в плен на Украине.
Он, как уточнили в ведомстве, сам сложил оружие и сдался российским военным. По признанию наемника, на Украину он прибыл через Польшу по собственному желанию.
Хилл воевал в группе, в которой было семь человек, однако кто отдавал им приказы, наемник объяснить не смог. После того как его группа была полностью разбита, а он сам получил ранение в голову, он сдался.
Наемник поинтересовался, когда его отправят домой и находится ли он в безопасности. Российские военные заверили мужчину, что ему ничего не угрожает. Они также пообещали наемнику, что ему будет оказана вся необходимая медицинская помощь, говорится в сообщении Минобороны.
До этого глава ДНР Денис Пушилин заявил, что на данный момент в окружении на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе находятся около 400 иностранных наемников.
19 апреля зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что участвующим в боевых действиях на Украине иностранным наемникам придется ответить сполна за свои поступки, если они не сдадутся. Он особенно подчеркнул, что никаких добровольцев на Украине нет — это все иностранные наемники, на которых Женевская конвенция не распространяется.