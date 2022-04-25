Пушилин: Около 400 иностранных наемников находятся на «Азовстали»

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Примерно 400 иностранных наемников на данный момент находятся в окружении на территории завода «Азовсталь». Об этом в понедельник, 25 апреля, сообщил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

— Ну а общее количество — тут по-прежнему та информация, которая у нас есть, она, скажем так, не обновлялась — это порядка 400 человек иностранных наемников, которые продолжают там находиться, — заявил он в эфире телеканала «Россия 24».

До этого лидер ДНР выразил мнение, что засевшим на территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе украинским националистам «осталось недолго». Он также добавил, что ситуация в самом Мариуполе все еще остается непростой. Однако вся сложность заключается в засевших на «Азовстали» националистах.

До этого генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что Вооруженные силы России и ДНР готовы в любой момент прекратить боевые действия и ввести режим тишины для эвакуации с завода «Азовсталь» гражданских и боевиков, добровольно сложивших оружие.

21 апреля глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Россия «окончательно и бесповоротно» взяла Мариуполь. По его словам, до прихода в город российских войск украинские националисты успели тщательно подготовиться и даже взяли в заложники десятки тысяч мирных жителей.