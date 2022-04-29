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Московский зоопарк объяснил, как проводится диспансеризация пингвинов

Лейла Алиева
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Московский зоопарк объяснил, как проводится диспансеризация пингвинов
Фото: Unsplash
Россия, Москва, Большая Грузинская улица, 1 Карта всех событий

В Московском зоопарке описали процесс ежегодной диспансеризации пингвинов.

— Начинаем со взвешивания. Затем проверяем чипы — зоологи, разумеется, знают всех в пятнышки, но порядок есть порядок, — говорится в сообщении.

После этого начинается клинический осмотр. Специалисты проверяют клюв, рот, глаза и уши животных, а также нежно пальпируют им живот.

Видео: Telegram / Московский зоопарк

Кроме того, они осматривают их кожу и перьевой покров, а также прослушивают дыхание, а весь процесс обязательно записывается. При этом пингвинам делается рентген как минимум в двух проекциях — это поможет косвенно судить о состоянии их внутренних органов и воздухоносных мешков.

В завершение берется анализ крови, лучшее место для этого — между пальцами, ведь там наиболее простой доступ к вене. Диспансеризация занимает не более 20 минут, а для минимизации стресса с пингвинами всегда рядом доверенные зоологи. Поэтому процедура всегда проходит спокойно, передает Telegram-канал «Московский зоопарк».

До этого стало известно, что в Московском зоопарке появились детеныши пингвина Гумбольдта. Имен у птенцов пока нет. Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова рассказала, что пол малыша будет определен к зиме. Сейчас сотрудники зоосада следят за новорожденным пингвином.

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